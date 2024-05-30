キラキラビジューツイードジャケット

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ご購入前に必ずコメントをお願いいたします✎*。大きめテーラード襟デザインがかわいいレースたっぷりのツイードジャケットかわいい大きめテーラード襟にレース、ビジューが輝くツイードジャケットです。スナップ釦で着脱可能なので楽チンに羽織って頂けます。サイズ感もショート丈になっていてスカートとのバランスを考えてデザインしています。袖口のカフスにはかわいいレースアップデザインもあり映えています。別売りの同じ生地を使用したツイードスカートと合わせて頂くとセットアップ風に着用して頂けてオススメコーデです♪秋にぴったりのかわいすぎるテーラードコーデ、是非ともいかがでしょうか？サイズは写真6枚目を参照ください♡○洗濯の際は、取り扱い表記を必ずご確認ください○生地の取り位置が異なるため、画像とは柄の位置が異なり見え方に若干の差がある場合があります○濃色について色落ちなどがございます。淡色や白物一緒に洗ったり、長時間濡れたままで放置しないでください○商品の色は、お使いのモニターにより実際のカラーの色味と異なる場合がございます