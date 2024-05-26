【美品】アニエスベー ショルダーバッグ レザー bロゴ金具 内側総柄 ブラック

●即購入OK！●フォロー割・まとめ割実施中！ 詳しくはプロフィールをご覧ください●It'sokaytocommentinEnglish！【素材】レザー【サイズ（cm）】横26×縦15.5×マチ6ショルダー長104〜119【内ポケット】ファスナーあり：2ファスナーなし：1【状態】金具に僅かにス小傷がありますが、その他目立つ傷や汚れはなくUSED品としては全体的にきれいな状態です。レザー部分にはレザー用保湿クリームを塗布していますので、到着後すぐにご使用いただけます。【購入元】大手ブランド買取店ストアのオークション（鑑定済み）【お知らせ】ご購入前にプロフィールをご一読ください。割引情報、梱包方法等記載しております。また、ご不明点・ご質問がありましたらコメントよりお気軽にお問い合わせください。#ゆとが出品しているレディース商品はこちら#ゆとが出品している全ての商品はこちらキーワード：アニエスベーボヤージュ agnesb.VOYAGE bロゴ金具 ショルダーバッグ クロスボディ スマホショルダー スマホポーチ 肩掛け 肩がけ 斜め掛け 斜めがけ おしゃれ お洒落 デート お出かけ 外出 遊び 本革 レザー 鞄 かばん カバン 黒色 ブラック 070923-115A2-0294



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