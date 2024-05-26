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【美品】アニエスベー ショルダーバッグ レザー bロゴ金具 内側総柄 ブラック
商品番号 S83464769544
商品名

【美品】アニエスベー ショルダーバッグ レザー bロゴ金具 内側総柄 ブラック
ブランド名 アニエスベー
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●即購入OK！●フォロー割・まとめ割実施中！　詳しくはプロフィールをご覧ください●It'sokaytocommentinEnglish！【素材】レザー【サイズ（cm）】横26×縦15.5×マチ6ショルダー長104〜119【内ポケット】ファスナーあり：2ファスナーなし：1【状態】金具に僅かにス小傷がありますが、その他目立つ傷や汚れはなくUSED品としては全体的にきれいな状態です。レザー部分にはレザー用保湿クリームを塗布していますので、到着後すぐにご使用いただけます。【購入元】大手ブランド買取店ストアのオークション（鑑定済み）【お知らせ】ご購入前にプロフィールをご一読ください。割引情報、梱包方法等記載しております。また、ご不明点・ご質問がありましたらコメントよりお気軽にお問い合わせください。#ゆとが出品しているレディース商品はこちら#ゆとが出品している全ての商品はこちらキーワード：アニエスベーボヤージュ　agnesb.VOYAGE　bロゴ金具　ショルダーバッグ　クロスボディ　スマホショルダー　スマホポーチ　肩掛け　肩がけ　斜め掛け　斜めがけ　おしゃれ　お洒落　デート　お出かけ　外出　遊び　本革　レザー　鞄　かばん　カバン　黒色　ブラック　070923-115A2-0294
http://narcologia.ru/goods/peroration900615.html
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