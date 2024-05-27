2升炊きマイコン炊飯ジャー極め炊き　NS-QB36

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商品詳細
2016頃に購入して仕事で使ってきましたが、使わなくなったので出品します。最近まで使っていました。問題なく使用できます。炊飯量···10合～20合未満タイプ···マイコン炊飯器
http://narcologia.ru/goods/Stanford341073.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless229359.html
http://narcologia.ru/goods/displease225031.html
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