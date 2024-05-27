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2升炊きマイコン炊飯ジャー極め炊き　NS-QB36
商品番号 M95816144970
商品名

2升炊きマイコン炊飯ジャー極め炊き　NS-QB36
ブランド名 象印
特別価格 税込 12,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2016頃に購入して仕事で使ってきましたが、使わなくなったので出品します。最近まで使っていました。問題なく使用できます。炊飯量···10合～20合未満タイプ···マイコン炊飯器
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