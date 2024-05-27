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バイオプトロン2
商品番号 I62495652820
商品名

バイオプトロン2
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 25,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バイオプトロン2◆2019年に新品で購入◆2年程使用しました。◆目立った傷や汚れナシ◆動作確認済み◆スウォッツ3本(購入時にいただいたものですが、期限が切れていると思うのでご希望の方のみ)◆発送は土日祝日のいずれかになります。(平日不可)注意:海外製品だからか、本体と電源コードの接続部分が緩く、動かすと電源が切れます。いい位置に固定し、動かさなければ切れることはありませんでした。最近使用していなかったので格安で出品させていただきます本体、電源コード、スウォッツ(希望者)のみ。取扱説明書等はございません。タイプ...光美容器
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