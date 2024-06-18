新品 未使用品ZOJIRUSHI 象印 NW-FA18 WZ 炊飯器 炎舞炊き

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ZOJIRUSHI象印【NW-FA18】新型が出るまで最上位機種として販売されていた商品です！小さいものを買い直すため出品します。【新品・未使用】ですが展示品だったため、薄いかすり傷程度のものはよく見たらあるかもしれません。◆新型NW-FB18と同じ数の６つの底IHヒーター搭載されています。(※出品商品は、NW-FA18です)NW-FB18とNW-FA18の共通の特長・おいしさを引き出す炎舞炊き・6つのセンサー・豪炎かまど釜でうまみを引き出す・121通りのわが家炊き・15通りの炊き分けセレクト・豊富なメニュー・お手入れは毎回2点だけ！・大画面でタッチパネルの液晶・極め保温お値下げはご遠慮下さいm(__)m【仕様】本体サイズ（高さ×幅×奥行）：26.5×29.5×36cmふた開き時の高さ：フタを開けた時の高さ53.5cm本体重量：9.5kg炊飯容量（白米）：1升炊飯：炎舞炊き／3DローテーションIH内釜仕様：鉄-くろがね仕込み-豪炎かまど釜(うまみプラスプラチナコート)内釜の厚さ(mm)：2.2炊きあがりまでの時間：約36分～79分（炊き分けセレクト 1升）保温機能：極め保温・高め保温・あったか再加熱（保温中のご飯の加熱）・保温なし／保温見張り番（人工知能AIとうるおいセンサーが釜内のごはん量を推測し、季節に関係なく最適な保温温度にコントロール）炊飯予約：時計式2メモリータイマー年間消費電力量：119.5kWh/年消費電力：1370W消費電力量（炊飯時）：181Wh/回消費電力量（保温時）：21.8Wh/時お手入れ機能：「蒸気口セットなし」「フラットトップパネル」「フラットフレーム」「フラット庫内」「クリーニング機能」付属品：立つしゃもじ(Ag＋抗菌加工)・白米用計量カップ（約180mL=約1合）・取扱説明書（お料理ノート・保証書）炊飯量...8合〜10合未満最上位機種新品未使用品ZOJIRUSHI象印NW-FA18WZ炊飯器炎舞炊き