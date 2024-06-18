★未使用★【ブラウン】IPL光脱毛「シルク・エキスパート」BD-5006

ご覧頂きまして誠にありがとうございます。(о´∀`о)★お値下げしました。★『BRAUN脱毛器Silkexpert（シルク・エキスパート）フラッシュ式（光脱毛）BD5006』になります。専用ポーチ付きです。以前に別の機器との比較のために購入をしましたが、使用せずに自宅保管していました。直接、肌に触れるモノでもあるので、衛生面を気にされる方には、未使用は安心してご活用頂けると思います。本体や付属品は保管に伴って、若干の傷汚れ等があるかと思います。写真をご確認のうえ、上記をご理解頂ける方のご検討を宜しくお願い致します。※1未使用品です。(一度人の手に触れたモノになりますので、未使用に近いと表示しております。)※2出品にあたり通電のみ確認してますが、照射は一度もしておらずの未使用です。※3付属品は購入時(写真)のモノ全てとなります。(外箱、シェーバーは破棄してしまいました。)※4大変恐縮ですが、機械物のため返品等は不可とさせて頂きます。※5商品にプチプチ包装、別箱に梱包をして発送させて頂く予定です。《商品の特徴》下記はメーカー等より抜粋★フラッシュ自動調節システム最も効果があり、かつ確実に安全な光出力を自動調整自分でエステと同じくらい確実で、安全な脱毛が可能です。★連続フラッシュモード搭載照射間隔が短くなるため、最速で処理可能です。★人間工学に基づくデザイン今までの自宅用脱毛器の常識を覆す、自分で処理する際に使用し易いデザインです。《仕様詳細》対応電圧：国内・海外対応水洗い：不可本体サイズ(高さ×幅×奥行)：約205×70×50mm風呂使用：不可本体重量：約325ｇ電源方式：交流式消費電力：約60W付属品：アダプター、電源コード、ジレットヴィーナス女性用シェーバー、収納ケース海外使用：可シルクエキスパートPro5PL-5124PL-5137PL-5014PL-5117PL-5223PL-5227PL-5237PL-5347タイプ···光美容器部位···全身



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