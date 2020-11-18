【総額約28万】iPad Pro 11 M2 第4世代 + Keyboard2種

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ご覧をいただき、ありがとうございます。3ヶ月前にAppleStoreオンラインにて購入しましたが、用途に合わずiPadmini6に逆戻りしたため、全て一括で出品いたします。（過去、iPadPro12.9→iPadmini6と利用・売却しております。取引履歴ご覧ください。）なお、持ち出しはしておらず、全て【室内利用のみ】となります。以下、5点セットとなります。＝＝＝◇11インチiPadProWi-Fi+Cellular512GB-シルバー196,800円◇11インチiPadPro（第4世代）用MagicKeyboard-日本語-ブラック（JIS）44,800円◇11インチiPadPro（第4世代）用SmartKeyboardFolio-日本語（JIS）27,800円◇MOFTXiPadスタンドタブレットスタンド4,980円◇NIMASOガラスフィルムiPadPro11第4世代1,599円合計：27.6万（定価）＝＝＝全て付属品も揃った状態で、付属の保護フィルムをおつけします。バラ売りは申し訳ございませんが、ご遠慮くださいませ。中古品へのご理解の上、ご検討の程、何卒宜しくお願い致します。OS種類···iOS/iPadOSシリーズ···iPadpro世代···第4世代画面サイズ···11〜11.9インチストレージ容量···512GB通信規格···セルラー(Cellular)モデル/SIMフリー#iPad#iPadPro#smartkeyboard#magickeyboard#Apple#iPhone#macbook