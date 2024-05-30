CASIO（カシオ） QV−R QV-R51 説明書、ケーブル等まとめセット ...

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CASIO（カシオ）QV−RQV-R51 デジタルカメラ（デジカメ）説明書、ケーブル等まとめセットです。500万画素、3倍ズームです。また、単三電池駆動、光学ファインダー付きですがかなり小型で、今見ても優れたデザインの名機と思います。機能面は、ズーム、ライブビュー表示、静止画撮影、フラッシュ撮影、再生が正常に出来ることを確認しました。その他細かい動作は保証出来ません。キー操作は特に問題無く出来ます。外観は、小キズありますが年式を考えるとまずまずです。付属品は、説明書、ストラップ、USBケーブルです。電池、メモリーカードは付属しません。他にも色々出品しておりますのでぜひご覧下さい。セット買い・まとめ買い頂ければ送料分+αは値引きしますm(__)mCASIOQV−RQV-R51CAMERATECHNOLOGY:COMPACTHDMI端子数(新):0SDカード対応種類:SDカード対応color:SILVERバッテリー種類(DSC):ニッケル水素単3形ビデオ・画質:デジタルSDファインダ種類:実像タイプフォーサーズ種類:フォーサーズ以外メモリカード対応種類:SDメモリカードモニタ有光学ズームクラス別:2.5〜3.4倍動画圧縮方式:AVI動画有効画素数・クラス別:400万画素以上動画記録画素数:320X240可動式液晶モニター:非可動式液晶モニター撮像素子種類:CCD総画素数クラス別3:501〜600万画素静止画有効画素数・クラス別:451〜550万画素#カシオ計算機#CASIO