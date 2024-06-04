Ford　フォード　スタビライザー　リンク　Motorcraft　純正　新品

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★商品説明★メーカー：フォード（Ford）商品名：スタビライザーリンク型式：MEF-351-1X商品状態：新品未使用品在庫で社内管理していた未使用品の出品となります。新品・未使用品です。☆注意事項☆★初期不良について★ジャンク品以外の商品につきましては取り外す前に可能な限りの確認は行っておりますが、万が一、初期不良等の問題が発生した場合には商品到着日から1週間以内でありましたら落札金額分のみご返金致します※目視による確認は行っておりますが中古パーツとなりますので商品代金以外の載せ換え工賃・取付工賃・振込み手数料・送料・その他のご請求やご返金は御受け出来ませんので、ご了承の上にて入札をお願い致します。★流用や適合について★お気軽にコメント下さい。しかし、すべての確認をできるわけではございませんので予めご了承願います。※マッチングミス等のお客様都合の返品などには対応できませんのでご注意ください★商品在庫について★在庫管理には注意しておりますが店頭販売、重複登録商品のため販売済み在庫切れの場合にはご了承下さい★取付ボルトについて★特に記載がない場合には商品の取付に関するボルト、ナット、ネジ、ピン、金具、バルブ等は付属致しません★複数購入割実施中！！★他出品商品との同時購入でどちらの商品も割引になるセールを実施中です！詳しくはコメント欄よりお問い合わせください！本ショップではカー用品やキャンプ道具、季節性商品等幅広く取り扱っておりますので、是非ほかの商品もご覧ください！#株式会社クロラスの商品ラインナップ#Ford#フォード#explorer#エクスプローラー#スタビライザーリンク#スタビライザー#車#車部品管理番号：13