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RSR ダウンサス
商品番号 H20253132109
商品名

RSR ダウンサス
ブランド名 アールエスアール
特別価格 税込 3,432 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トヨタ/スズキ人気モデル···ワゴンRMH21S用品の種類···スプリング対応車種メーカー···スズキこんにちは♪対応車種・ワゴンR商品名・RSRダウンサスペンションRSRステッカー付きダウン量⤵️・約3〜4cmになります。箱は当時のままの箱なので申し訳ありませんが汚れている箇所もあります。それでもという方は是非宜しくお願い致します。#スズキ#ワゴンR#MH21S#RSR#ダウンサス
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