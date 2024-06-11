プリウス30ダウンサス

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購入して使わず倉庫で眠ってました。おやすくお譲りします。おそらくフロント約40mm前後リア約45mm前後のダウンです。年式：H21/5~H27/11バネレート：F=2.7(kg/mm)/R=2.5(kg/mmガッツリ下げない人にはオススメです。