  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
プリウス30ダウンサス
商品番号 O48122434385
商品名

プリウス30ダウンサス
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 2,450 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

購入して使わず倉庫で眠ってました。おやすくお譲りします。おそらくフロント約40mm前後リア約45mm前後のダウンです。年式：H21/5~H27/11バネレート：F=2.7(kg/mm)/R=2.5(kg/mmガッツリ下げない人にはオススメです。
http://narcologia.ru/goods/navigate683430.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis583844.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical300901.html
プリウス30ダウンサス
プリウス３０前期　超ダウンサス
プリウス30ダウンサス
30 プリウス 1800 HV RSR スーパー ダウンサス｜プリウス パーツ
プリウス30ダウンサス
30プリウスダウンサス | www.esn-ub.org
プリウス30ダウンサス
ZVW30 プリウス RS-R ダウンサス ローダウン☆ Ti2000 ZVW50/51 ZVW52 ...
プリウス30ダウンサス
30プリウスダウンサス取付｜アップガレージ横須賀根岸店 公式SHOPブログ
プリウス30ダウンサス
RS★R　30 プリウス　Ti2000・ダウンサスペンション
プリウス30ダウンサス
30後期プリウスをダウンサスでローダウン＆18インチで。 | 多治見店 ...
プリウス30ダウンサス
エスペリア　30 プリウス　スーパーダウン サス
プリウス30ダウンサス
プリウスの車高調整・ダウンサス・プリウス30に関するカスタム事例｜車 ...
プリウス30ダウンサス
30 プリウス ダウンサス 取付 | サービス事例 | タイヤ館 横須賀 ...
プリウス30ダウンサス
プリウス（ZVW30）エスペリアダウンサス PARTS LIST
プリウス30ダウンサス
最安価格(税込) プリウス30 ローダウンサスの通販 by れん's shop ...
プリウス30ダウンサス
プリウス30ローダウン - YouTube
プリウス30ダウンサス
プリウス30 ダウンサス取り付け 部品持ち込み作業 取付の間は代車ご ...
プリウス30ダウンサス
30系プリウス ダウンサス取付② | トヨタ プリウス その他 | サービス ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru