おすすめの車⭐ホンダ ライフ ＤＩＶＡ スマートスタイル ...

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商品詳細
⭐車名・グレードホンダライフＤＩＶＡ スマートスタイル⭐年式平成22年12月型式DBA-JC1排気量660cc車検令和5年12月9日色パールホワイト走行52,400kmボディタイプ...軽自動車年式...平成22年式燃料タイプ...レギュラー車走行距離...5万〜5.9万km前と後ろにバックカメラあります。ナビもあります。ワンセグワンオーナーETCないです。現車確認出来る方でお願いします。
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