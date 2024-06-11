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おすすめの車⭐ホンダ ライフ ＤＩＶＡ　スマートスタイル⭐
商品番号 B92048366405
商品名

おすすめの車⭐ホンダ ライフ ＤＩＶＡ　スマートスタイル⭐
ブランド名 ホンダ
特別価格 税込 59,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐車名・グレードホンダライフＤＩＶＡ　スマートスタイル⭐年式平成22年12月型式DBA-JC1排気量660cc車検令和5年12月9日色パールホワイト走行52,400kmボディタイプ...軽自動車年式...平成22年式燃料タイプ...レギュラー車走行距離...5万〜5.9万km前と後ろにバックカメラあります。ナビもあります。ワンセグワンオーナーETCないです。現車確認出来る方でお願いします。
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