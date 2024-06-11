カワサキZ250 250r 250SL EX250L ヤマハR25 R3

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商品詳細
カワサキニンジャZ250-250R-250SL-300カワサキヴェルシス-X250Versys-X2502017-2021ヤマハR25R3/MT03YZF-R25YZFR25YZF-R25RG10JRG43JMT-25RG43J-MT-25-MT-03スリップオンマフラーUSA#他マフラーカワサキニンジャホンダヤマハ全長：440MM 重量：約1,6kg材質：ステンレス付属品は写真の通り、全て付属しております。【ステンレス製・ドレスアップ】バイクは倒れたりして傷つきやすい乗り物です。耐高温、耐腐食、耐久性のステンレス材料を採用して、錆が発生しませんし綺麗さが保てます。完璧な工芸で、オートバイの外観を強化します。良い美化効果が与えます。サイレンサーの表面処理は熱で焼けた綺麗な色ですので、マニアックな外観は心惹かれます。簡単に取り付けることができ、完璧なフィット感があります。
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