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ハリケーン　セパレートハンドル　タイプ1 ゴールド　41π HS4119G-01
商品番号 D61585168567
商品名

ハリケーン　セパレートハンドル　タイプ1 ゴールド　41π HS4119G-01
ブランド名 ハリケーン
特別価格 税込 8,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···セパレートハンドル仕様変更しようと思い購入しましたが、取り付けなかったため出品します。　※一度中身確認のため開封してありますが、新品未使用品になりますホルダー内径　41㎜　φ22.2㎜タイプ１　バー角度調整自在アルミサイドキャップ次　ハンドル内径φ18mmコメントなしOK即買いOKです
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ハリケーン　セパレートハンドル　タイプ1 ゴールド　41π HS4119G-01
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