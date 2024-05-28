ジムニー JA22 エキマニ エギゾーストパイプ

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商品詳細
#ジムニーショップジムニーJA22エキマニエキゾーストマニホールドエギゾーストパイプエキマニはクラックありましたが溶接屋さんで補修済みです。ボルト折れなどありませんがネジが硬い所があるかもしれませんのでご了承ください。パイプは特に問題ありません。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/seamless508429.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle322125.html
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