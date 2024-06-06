新品未使用未開封AIR TEX エアーブラシDVDとおまけ付き

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商品詳細
○お値下中○新品未使用未開封AIRTEXエアーブラシ色ゴールドコンプレッサー(APC-017)詳しくは画像確認お願いします✺ビューティ4➕トリガーレバー動作✧トリガーアクションノズル0,3mm色ナイトブラック✺ビューティ4➕トリガーノズル0,2mm共に絵具カップ付きサポートDVD付き✺エアーブラシ洗浄液✺ボディーカラー8色✺ボディーアートグルー✺スターダストラメ✺セッティングパウダーエアーテック、エアーメイク(リキッドファンデーション8色～・アイカラー・フェイスカラー)、画像確認お願いしますボディーアート、ネイルアート、ヘアーアート、イラスト、プラモデル、携帯カバーアート等細い物からメンテナンスまで全て購入できるAIRTEXカタログもつけます。全てセットにします。バラ売り不可おまけのおまけでステンシルシート等お付けします。即購入OK気持ち値段交渉あり。神経質な方は御遠慮下さいm(__)m
http://narcologia.ru/goods/freezer166498.html
http://narcologia.ru/goods/flight683028.html
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