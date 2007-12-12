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ヤマハジョイスティック　電動車椅子
商品番号 T29058261643
商品名

ヤマハジョイスティック　電動車椅子
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 42,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

使用頻度少なく大変綺麗です。現車確認試乗も可能です。専用充電器、バッテリーx1ケ介助用の電動も付いています。近県近場の方は格安配達致します。引き取りも大歓迎です。
http://narcologia.ru/goods/encourage825172.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose292640.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce65455.html
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