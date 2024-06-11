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diptyque キャンドル 190g 〈フィギエ〉
商品番号 B97064541242
商品名

diptyque キャンドル 190g 〈フィギエ〉
ブランド名 ディプティック
特別価格 税込 2,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用◎〈figuiersフィギエ〉の香りウッディの香りの系統が好きな方にオススメ⌇⌇地中海地方のある土地では、見渡す限りイチジクの木（figuiers）のウッディな香りがしています。太陽は真上にあり、灼熱の風が木立の密な香りを運んできます。そこではグリーンのアクセントや、熟し始めたいくつかのイチジクのほのかにフルーティなアクセントが溶け合っています。※プチプチに包んで発送#diptyque#ディプティック#キャンドル#フィギエ
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