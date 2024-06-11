diptyque キャンドル 190g 〈フィギエ〉

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商品詳細
新品未使用◎〈figuiersフィギエ〉の香りウッディの香りの系統が好きな方にオススメ⌇⌇地中海地方のある土地では、見渡す限りイチジクの木（figuiers）のウッディな香りがしています。太陽は真上にあり、灼熱の風が木立の密な香りを運んできます。そこではグリーンのアクセントや、熟し始めたいくつかのイチジクのほのかにフルーティなアクセントが溶け合っています。※プチプチに包んで発送#diptyque#ディプティック#キャンドル#フィギエ
http://narcologia.ru/goods/appendectomy579253.html
http://narcologia.ru/goods/Adder370975.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical612301.html
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