466-1 暁峰造青磁三足純銀火屋香炉 検 仏具茶道具透かし彫り草花紋純銀刻印

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青磁三足純銀火屋 香炉 在銘共箱-



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【香炉】真清水蔵六 「三足青磁銀火屋香炉」を買取り致しました ...



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火屋香炉の値段と価格推移は？｜12件の売買データから火屋香炉の価値が ...

ご覧いただきありがとうございます。『暁峰造青磁三足香炉』【商品サイズ、状態】直径約9.7cm高さ約7.7cm蓋に経年によるくすみのようなよごれはありますが、その他は比較的綺麗な状態です。綺麗な色の香炉ですので、気に入って頂けるかと思います。写真をご確認の上よろしくお願い致します。【注意事項】出品している全ての商品が中古品、古い物ですので説明しきれない傷、凹み、汚れ等がある場合がございます。採寸につきましては外から外で測っておりますが、多少のズレの可能性はご理解ください。PC環境等により色合いが異なる場合がございますので気になる場合はご質問を頂くか、またはご購入はご遠慮くださるようお願いいたします。また、題名の時代などは主観であり、必ずしも正しいとは限りません。その事をご理解の上ご購入くださいますようよろしくお願い致します。ご理解いただけない場合はご購入はご遠慮くださるようよろしくお願い致します。上記の理由によるご返品、キャンセルはお断りさせていただきます。￼￼#銀#純銀#お香#置物#作家物#刻印#菊彫り#インテリア#オシャレ#飾り#趣味#人気作家#コレクション#骨董#古伊万里#蚤の市#骨董市#うつわ#レトロ#九谷焼#骨董のある暮らし#陶器#食器#和食器#壺#漆#李青#骨董品#アンティーク#古道具#古美術#古物#骨董#antique#古民家#雑貨#買取#レトロ#古董#アンティーク家具#リサイクルショップ#器#猪口#和食器#染付#japan#美しい#綺麗#名工#伝統