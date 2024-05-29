ヤングリビング　ヤングアバンダンス2本セット

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商品詳細
⚪９月１４日に届いた新品、未開封です。が、１度人の手に渡っていますので、神経質な方や完璧を求める方は購入しないでください。⚫評価の悪い方、終始無言購入の方へトラブルになりたくありません。コメントや、購入してもコメントにてお断りし取引キャンセルします。⬜Abundanceアバンダンスとは繁栄・裕福を意味します⬜。精神的なエネルギーを高めるためにブレンドされました。幸運を引き寄せる香としてあなたのもつ引力を作り出します。⚪暗所にて保管しております。購入前、又は購入後に一言頂けますと幸いです。
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ヤングアバンダンス - 15 ml
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