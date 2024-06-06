ウェルヴィーナス 北国の恵み 93粒＋30粒 北海道 天然 ひざ用サポーター付

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※匿名配送いたします。24時間以内の発送を心掛けています！喫煙者・ペットはいません。。即購入大歓迎ですദ്ദി˃ᵕ˂)★☆★母のために購入したのですが…抵抗がある様で飲まない為、出品させて頂きます。。●ご注意●＝食物アレルギーの有る方は原材料名をご確認の上、ご使用をお決め下さいm(__)m＝※4枚目の写真をご確認下さい。◆商品名◆ウェルヴィーナス！北国の恵み★北国の恵み93粒＋30粒★肌に優しい！サポーター◆賞味期限◆93粒入り／2025年7月30粒入り／2025年6月※3枚目の写真をご確認下さい！！※保存方法：直射日光、高温多湿を避け冷暗所に保存してください。北海道産天然鮭の鼻軟骨から高純度で抽出した「Ⅱ型コラーゲン」「プロテオグリカン」健康的な生活をサポートしたいという思いから筋肉成分をはじめ、天然のハーブやビタミン・ミネラルを10種類配合。サプリメント形状···粒#ウェルヴィーナス#北国の恵み#コラーゲン#ヒアルロン酸#軟骨成分#健康#関節#膝#サプリメント