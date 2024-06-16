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LAVAヨギーニフード100 パイナップル味♪10袋
商品番号 O86985738634
商品名

LAVAヨギーニフード100 パイナップル味♪10袋
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 2,464 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきまして、ありがとうございます♪★今季初新商品パイナップル味❗️★WEB限定販売品★夏本番♪真夏のダイエットにまるで高級フルーツ、いかがでしょうか(^^)★牛乳や豆乳で割るととろみがついて、満足感◎賞味期限…2024年12月19日内容量…10袋⭐️匿名配送⭐️人気モデル/シリーズ···ヨギーニフードサプリメント形状···粉末ダイエットスイーツ種類···その他特徴···グルテンフリーサプリメント形状···粉末ダイエットスイーツ種類···その他人気モデル/シリーズ···ヨギーニフードサプリメント形状···粉末ダイエットスイーツ種類···その他
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