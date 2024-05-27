SOULofMOTIONボトルタイプ···フルボトル容量···〜45ml種類···オードパルファム価格： 15,000円限定数量：1,150個静寂の中に凛とした佇まいと毅然とした品格を漂わせる香りは、核となるウッディ、ローズ、レザーをベースに「魂動」を象徴する独自のエッセンスを配合しています。また、トップにライムやカシスの香りを調合することで心地よい金属感を演出、クルマらしさやスピード感を表現しています。車購入時の記念品で頂き、数回使用しましたが、ほとんど残っております。#SOULofMOTION#香水#オードパルファム#マツダ



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