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美品　ノースフェイス　ダウンベスト　130
商品番号 N31233785527
商品名

美品　ノースフェイス　ダウンベスト　130
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 2,035 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...ブルーサイズ　130cm前後対応着丈　約47cm身幅　約39cm使用回数2〜3回と少なく美品ですがあくまでも中古となりますことを予めご了承ください
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