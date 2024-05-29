ベットメリーアームとオルゴールのセット

モビールなどを吊す木製のベットメリーアームと木目調のオルゴールのセットです。ベビーベッドに固定して3ヶ月ほど使っていました！温かみがあってお部屋がとても落ち着く空間になりました。アームは箱付きのため、そちらにオルゴールを一緒に入れての発送になります！購入 2023年1月定価 アーム2,650円 オルゴール2,880円



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