【レア❗】読売巨人軍V9戦士サイン風呂敷　ジャイアンツ

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ご覧くださいまして誠にありがとうございます❗(=^ェ^=)☆☆商品説明☆☆読売巨人軍V9戦士サイン入り風呂敷になります❗50年前の品物ですが、比較的美品です。畳み皺あります。経年変化はありますが、比較的美品です。状態は写真でご確認ください。自宅保管をご理解いただける方、ご購入お願いします。細かな傷等が気になる方は購入をお控えください。あくまでも個人保管品とご理解の上購入検討お願いします。見落としなどある場合でもご了承頂ければ幸いです。野球チーム...読売ジャイアンツ