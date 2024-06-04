ラケットバック prince

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商品詳細
学生時代にテニスラケットを入れて、試合の時のみ数回使用しました。ラケットが6本ほど入り、その他ポケットが3箇所あり、大容量です。高さは80cm程度です。自宅保管にご理解ある方のご購入をお願いします。
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http://narcologia.ru/goods/mythic894235.html
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[YONEX] テニス ラケットケース 6本用 ラケットバッグ6 テニス6本用
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