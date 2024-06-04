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ラケットバック prince
商品番号 J31014853031
商品名

ラケットバック prince
ブランド名 プリンス
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

学生時代にテニスラケットを入れて、試合の時のみ数回使用しました。ラケットが6本ほど入り、その他ポケットが3箇所あり、大容量です。高さは80cm程度です。自宅保管にご理解ある方のご購入をお願いします。
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