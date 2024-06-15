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【激レア】名古屋グランパスエイト ルコック トレーニングウェア 練習着 ブルー
商品番号 P26234656925
商品名

【激レア】名古屋グランパスエイト ルコック トレーニングウェア 練習着 ブルー
ブランド名 ルコック
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サッカーJリーグ名古屋グランパスエイトルコックデサント日本製トレーニングウェアプラクティスシャツ練習着半袖ブルー青ヴィンテージサイズ表記XO着丈74センチ、身幅57センチご覧頂きありがとうございます。他にもアディダス、ナイキ、アスレタ、アンダーアーマー、ルースイソンブラ、マジェスティックなどスポーツブランドを中心にサッカーや野球、NBA、NFLのユニフォームやジャージ、Tシャツ、アヴィレックス、アルファ、アバクロ、コロンビア、ノースフェイスなどのアウトドアブランド、バンドTシャツ　など古着を中心に色々出品していますので、そちらもよろしければご覧ください。こちらの商品は目立った汚れ等はありませんが、写真のように数カ所小さなほつれがあります。古着・中古品ということをご理解の上ご購入下さいますようお願い致します。丈···半袖カラー···ブルーチーム名/国内···名古屋グランパスエイトリーグ···J1種類···シャツサイズ···2XL(3L)
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