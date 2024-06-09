SHISHAMO 川崎フロンターレ　コラボユニフォーム

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SHISHAMOと川崎フロンターレのコラボユニフォームになります。サイズはSです。6年前に数回着用しましたが、それっきりずっとしまってありました。目立った汚れはありません。詳しい状態は写真でご確認ください。一度は人の手に渡ったものなので、神経質な方はご遠慮ください。