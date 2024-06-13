[祝ホームラン王]大谷翔平直筆サインボール

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商品詳細
メジャーリーグで日本人初のホームラン王になった大谷翔平の北海道日本ハムファイターズ時代の直筆サインボールです。北海道日本ハムファイターズの公式のケース付きです。
http://narcologia.ru/goods/capitation947008.html
http://narcologia.ru/goods/waveform55017.html
http://narcologia.ru/goods/choice162385.html
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