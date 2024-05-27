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エンゼルス　大谷翔平　Tシャツ　アロハ柄　来場者限定　スタジアム配布
商品番号 V36350198368
商品名

エンゼルス　大谷翔平　Tシャツ　アロハ柄　来場者限定　スタジアム配布
ブランド名 メジャーリーグベースボール
特別価格 税込 1,862 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大谷翔平選手の所属チーム　エンゼルスに応援に行った時に来場者限定のプレゼントで頂いたテイシャツです。1度着ておりますが、綺麗なままです。サイズ　XL平置きですが、着丈約74cm身幅約55cm肩幅約52cm袖丈約23cm大谷翔平グッズエンゼルスグッズ大谷球場配布#大谷翔平　#WBC#SHOTIME#エンゼルス#MLB#ショータイム発送が帰国後8/13からになりますが、何卒よろしくお願いします＊野球チーム···大リーグ・MLB種類···その他
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