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MIZUNO　テニスシューズ　25.5㎝
商品番号 U81585035519
商品名

MIZUNO　テニスシューズ　25.5㎝
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

対応コート...オムニ・クレー兼用WAVEEXCEEDTOUR5OCウェーブエクシードツアー525.5㎝半年程、週2回使用してます。画像の通り若干の破れや汚れがありますので、経質な方はご遠慮下さい。
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