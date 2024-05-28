MIZUNO　テニスシューズ　25.5㎝

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商品詳細
対応コート...オムニ・クレー兼用WAVEEXCEEDTOUR5OCウェーブエクシードツアー525.5㎝半年程、週2回使用してます。画像の通り若干の破れや汚れがありますので、経質な方はご遠慮下さい。
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