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美品 使用5回 ティゴラ 全身防寒用ロングダウンコート ベンチコート 男XL
商品番号 Y87151273788
商品名

美品 使用5回 ティゴラ 全身防寒用ロングダウンコート ベンチコート 男XL
ブランド名 ティゴラ
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー---ダークブルー(紺青)サイズ---O（XL）購入してからほとんど着用していませんので、ほぼ新品です。●状態5回のみの使用。傷、汚れはございません。きれいな状態です。※即購入ＯＫです。購入前のコメントなどは必要ありません。※新品、未使用品、中古品に関わらず自宅保管のため、神経質な方はご遠慮ください。#TIGORA#ティゴラ#ティゴラゴルフ#ロングダウンコート#ロングコート#ベンチコート#ロングベンチコート#ダウンジャケット#ダウンコート#ダウンパーカ#マネージャーコート#モンスターコート#モンスターパーカ#ミリタリージャケット#ミリタリーコート#ゴルフウェア
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