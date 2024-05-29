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川村壱馬 アクリルスタンド アクスタ THROW YA FIST TYF
商品番号 M27141858896
商品名

川村壱馬 アクリルスタンド アクスタ THROW YA FIST TYF
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 7,666 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品・未使用初期の頃の居酒屋えぐさいるの縁日の景品だったものです。5年以上前のお品ですので、外袋はシワやテープの部分が劣化しております。ご理解いただける場合のみご購入くださいませ。即購入⭕↓他にもTHERAMPAGEグッズを出品しております♪#therampageきゃんでぃ↓LDHグッズはこちら#ldhきゃんでぃ✽+†+✽――✽+†+✽――✽+†+✽――RISINGSUNTOTHEWORLDRISIGSUNTOTHEWORLDRUN!RUN!RAMPAGEランランランページランランREBOOTBATTLEOFTOKYOBATTLEOFTOKYOBOTRAYOFLIGHTROL16THERAMPAGETHERAMPAGERAMPAGELIKIYA陣　RIKU神谷健太与那嶺瑠唯　山本彰吾　川村壱馬　吉野北人岩谷翔吾　浦川翔平　藤原樹　武知海青長谷川慎　龍　鈴木昴秀　後藤拓磨THROWYAFISTTHROWYAFISTTYFアクリルスタンド　アクスタアクリルキーホルダー　アクキーフォトキーホルダー　フォトキー実写初期　レア✽+†+✽――✽+†+✽――✽+†+✽――人気グループ···THERAMPAGEfromEXILETRIBEグッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)
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