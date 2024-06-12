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ホークス　ユニフォーム　東浜選手　80周年　Sサイズ　majestic
商品番号 H27397446062
商品名

ホークス　ユニフォーム　東浜選手　80周年　Sサイズ　majestic
ブランド名 マジェスティック
特別価格 税込 1,739 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1、2回着用した中古品です。写真の4、５枚目のようによく見ると、うっすら線がついています。Sサイズ16東浜投手の背番号です。
http://narcologia.ru/goods/troupe829411.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming530692.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect321870.html
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