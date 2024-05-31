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マンチェスターユナイテッド　22/23シーズン　ユニフォーム　Sサイズ
商品番号 A51871031188
商品名

マンチェスターユナイテッド　22/23シーズン　ユニフォーム　Sサイズ
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古着屋で購入し、数回着用しました。目立った汚れ等はありませんが、長期自宅保管の為、ご理解の上ご購入お願いします。カラー···レッドチーム名/国外···マンチェスター・ユナイテッドFC丈···半袖サッカーユニフォームゲームシャツマンチェスターユナイテッドプレミアリーグ
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