ミズノビヨンドマックスギガキング 一般軟式 限定カラー 84cm｜720g

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商品詳細
商品名：ミズノビヨンドマックスギガキングカラー：ゴールド(限定カラー)サイズ：84cm(720g平均)直径：6.9cm｜トップバランス素材：カーボン＋グラス＋フラルゴPUフォーム商品コード：1CJBR13885メーカー希望価格：47,300（税込）状態：所々に小傷、汚れがありますが使用に問題ございません。備考：グリップテープを剥がしておりますので予めご承知おきください。本体以外に付属品はございません。J.S.B.Bルール対応BEYONDMAXGIGAKING金属バットより反発係数23%UP前モデルより反発係数4%UP！ビヨンドマックスを超えていくのは、つねにビヨンドマックス！新たに誕生したギガキングは、新素材フラルゴPUフォームの採用とFRP製芯材の改良で、さらなる反発性能を獲得。2018年からの新軟式ボールにも対応し、さらなる飛距離を実現します。#ミズノ#野球#一般軟式#中学軟式#草野球#軟式用複合FRP#ビヨンド#ビヨンドマックス#ビヨンドマックスオーバル#ビヨンドマックスキング#ビヨンドマックスキング２#ビヨンドマックスメガキング#ビヨンドマックスメガキング２#ビヨンドマックスメガキングアドバンス#ビヨンドマックスメガキングアドバンス２#ビヨンドマックスギガキング#ビヨンドマックスギガキング02#ビヨンドマックスレガシー競技の種類···軟式
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