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- 【美品】Pioneer DJ コントローラー DDJ-400-N (ゴールド)
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商品詳細
1年程前に購入しましたが、あまり使わないので出品します！動作確認済みです。色はゴールドです。・状態2-3回ほどしか使用していません目立った傷などは見当たりません・箱/説明書どちらもついています。説明書は、一枚目のカバーページだけ破れてしまっていますがそれ以外は購入時のままです。目立った傷など見当たりませんが、2-3回は使用していますので、万が一の汚れ等ご了承いただけますようお願いします。お値下げ、質問等お気軽にコメントください！
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