YONEX ラケットバッグ

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商品詳細
YONEXさんから出た新色です。状態は画像の通りです。中古品ですのでリスクがあることを承知の上ご購入を検討してください。部活動で使っていたので少し傷が付いています。バッグの中は傷や汚れはありません。現在、商品を送るためのダンボールが無いので予定より遅くなる可能性があります。値下げ交渉はできるだけお聞きします。
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