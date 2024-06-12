【XOサイズ】2023WBC オーセンティックユニフォーム16大谷翔平選手

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ご覧頂きありがとうございます。こちらは2023WBC大谷翔平選手のオーセンティックユニフォーム（ホーム）XOサイズになります。侍ジャパンのオフィシャルオンラインショップで購入した貴重なオーセンティックユニフォームになります。オーセンティックユニフォームとは選手が実際に着用する素材となり良質なものです。レプリカユニフォーム、プリントユニフォームとは全く違います。侍ジャパン公式オンラインショップの納品書もお付けさせて頂きます。（伝票番号と個人名部分は切り取らせて頂きます。）新品未使用になりますが、初期傷等はご容赦お願い致します。神経質な方は御遠慮願います。宜しくお願い致します。