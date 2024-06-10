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元広島カープ福井投手サイン入りハイクオリティユニフォーム11
商品番号 M70275991945
商品名

元広島カープ福井投手サイン入りハイクオリティユニフォーム11
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 1,715 円
在庫状況 あり

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商品詳細

元広島東洋カープの福井投手のサイン入りハイクオリティユニフォームです。球場に応援に行く際4〜5回着用したユニフォームに、キャンプでサインを頂きました。その後、密封できる袋に入れて保管していました。サイズはMサイズです。コレクションが増え、保管スペースが無くなってきたため、出品致します。出品に際し、自宅で洗濯致しました。購入時の袋は廃棄した為ありません。商品は折りたたんでネコポスで発送致します。あくまで個人保管のものですので、神経質な方なご遠慮下さい。また、商品の状態は写真でご判断下さい。宜しくお願い致します。以下、検索用20102011201220132014201520162017201820192020202120222023九里大道森浦大瀬良岡田森下野村栗林中﨑薮田黒原益田床田ケムナ一岡高橋塹江長谷部矢崎島内松本河野斉藤アドゥワ戸根小林玉村遠藤中村會澤坂倉石原磯村上本田中菊池小園韮沢矢野内田羽月西川秋山野間宇草末包松山大盛田村黒田新井今村中田堂林安倍丸鈴木優勝グッズユニフォーム限定タオルかばん鞄キャンプ帽子ファンボール色紙ハイクオリティレプリカホームビジターホームV7V8V9野球チーム···広島東洋カープ種類···レプリカユニフォーム種類···ユニフォーム
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