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掛軸 在銘『山家風景図』 紙本 無地箱付 掛け軸 a122615
商品番号 L37865341360
商品名

掛軸 在銘『山家風景図』 紙本 無地箱付 掛け軸 a122615
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 9,996 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■■■商品説明■■■＜状態＞経年の汚れがございます。(写真参照)状態は画像でご判断お願い致します。商品は画像のもので全てです。こちらは中古品になりますので、充分ご理解のうえご購入よろしくお願いします。■■■サイズ(実測)■■■本体：長約104cm幅約41cm
http://narcologia.ru/goods/ramshackle590166.html
http://narcologia.ru/goods/message536727.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion76578.html

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