値引き テニス YONEX パワークッションソニケージ 3 メンAC

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テニスシューズYONEX対応コート···オールコートサイズ···24〜24.5cm性別···レディースメンズ兼用2023年7月下旬発売新デザインバドミントンをしている娘が気に入って購入したのですが、よく見たらテニス用だったため出品します。新品で購入し、1時間履いたのみで、目立った傷、汚れはありません。専用の箱はついていません。素人判断の為、ご理解頂ける方のみ購入お願いします。即購入OKです。よろしくお願いします。定価13200円