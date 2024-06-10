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【張り工賃別・ガット代込】ヨネックス [YONEX] ソフトテニスラケット ジオブレイク50VS ミントグリーン （GEO50VS 131）全ポジション対応



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ヨネックス ジオブレイク50 予約販売



YONEXテニスラケット ジオブレイク50VS ミントグリーン-

YONEXソフトテニスラケット2021年モデルGEOBREK50VSミントグリーン。国内正規品前後衛どちらも。オールラウンドタイプ。グリップは新品の物に変えましたが、ガットは購入に時張ったままなので張り替えて下さい。他にもラケットがあるのでこちらのラケットは使用頻度は少なく美品です。数回練習で使った後自宅にて保管してました。宜しくお願い致します。ただ、ガットを、張ったまま保管していましたので気にならない方お願い致します。#テニスラケット#ジオブレイク50VS#ソフトテニスラケット#ヨネックス