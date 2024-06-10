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YONEXテニスラケット　ジオブレイク50VS ミントグリーン
商品番号 W98857772904
商品名

YONEXテニスラケット　ジオブレイク50VS ミントグリーン
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 4,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YONEXソフトテニスラケット2021年モデルGEOBREK50VSミントグリーン。国内正規品前後衛どちらも。オールラウンドタイプ。グリップは新品の物に変えましたが、ガットは購入に時張ったままなので張り替えて下さい。他にもラケットがあるのでこちらのラケットは使用頻度は少なく美品です。数回練習で使った後自宅にて保管してました。宜しくお願い致します。ただ、ガットを、張ったまま保管していましたので気にならない方お願い致します。#テニスラケット#ジオブレイク50VS#ソフトテニスラケット#ヨネックス
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