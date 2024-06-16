ジュビロ磐田　応援団体　プログレッソ　ニットマフラー②

リーグ···J2種類···ニットマフラージュビロ磐田の応援団体「プログレッソ」のニットマフラーになります。市場にそこまで出回って居ないのでかなり貴重だと思います。知り合いからの頂きものですが、使用する機会が無いため出品することに致しました。気になる事が御座いましたら気軽にコメントして頂けたらお答えします。何卒よろしくお願い致します。値下げ交渉○ジュビロ磐田鹿島アントラーズ清水エスパルスプログレッソPROGRESSO応援団体ニットマフラーULTRASULTRASマフラーJ1J2



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