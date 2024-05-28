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メガキングII 少年軟式　78cm
商品番号 K52834943503
商品名

メガキングII 少年軟式　78cm
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 3,705 円
在庫状況 あり

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商品詳細

競技の種類···軟式バランス・特徴···トップバランス少年軟式78センチのメガキングIIです。小6から半年間ほど使用しました。打球面のひびや割れは無いのでまだまだ使えます。現在製造禁止となったバンプ構造のバットなのでj球との相性が良くしっかりと捉えることが出来ます。
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