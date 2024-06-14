【レア】Weiss Cannon Mosquito Bite 1.19ロール

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・16年にドイツでNo.1ポリエステルストリングに選ばれたWeissCannon・M.KlizanやM.Basic選手らが使用するストリングブランド（国内では関口周一選手が契約）・MadeinGermany・商品名:WeissCannonMosquitoBite1.19ロール・ゲージ:1.19・素材:ポリエステル・カラー:ブルー・備考:細いゲージによる食い付きが特徴的なストリングで、肘にも優しい柔らかいポリエステル。ナイロンからポリに切り替えを検討しているならオススメ！ゼビオでも取り扱い始めた。これから人気上昇が叫ばれる次世代ストリング（関口選手のYouTubeで紹介されていました）