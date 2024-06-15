ウールシュポルトキーパーグローブ9号

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商品詳細
昨年の冬頃発売されたカラーになります。試合などで数回使い、人工芝の黒の汚れはありますが、パーツに深い傷などは特にありません。サイズ9号になります。定価18000円程になります。値下げもできますので気軽にお声掛けください。
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