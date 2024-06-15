値下げ↓↓ヨネックス　YONEX★軟式ラケット　エフレーザー5v

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商品詳細
ヨネックス ソフトテニスラケット(ケース付)エフレーザー5vガットは2021年12月2日にGOSENのガムブーストを22ポンドで張り上げております。打ち込んだら切れそうなくらいの使用感はあります。ラケット本体自体はエッチガードも貼っておりましたので全体的に綺麗に使っていると思います。中古品ですのでご理解のいただける方のご購入お待ちしております。
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