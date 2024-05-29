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昭和 の 押絵 希少 花菖蒲 です。
商品番号 A49223678899
商品名

昭和 の 押絵 希少 花菖蒲 です。
ブランド名 Avital
特別価格 税込 1,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

希少昭和の押絵「花菖蒲」です。昭和の時代に無名の作家さんが作った押絵の色紙です。桐の箱に大事に保管されていました。今回大事にしてくださる方にお譲りしたいと思い出品します。よろしくお願いいたします。レア　レトロ　アンティーク　着物　帯　和装　昭和レトロ　アレンジ　ヴィンテージ　押絵　押し絵　色紙　ハンドメイド　花菖蒲#押し絵#押絵#色紙#昭和_押絵#花菖蒲#昭和レトロ#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#値下げ
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